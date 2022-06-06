Doğduktan sonra bahçe duvarından atılan bebeğin hayati tehlikesi sürüyor - Haberler

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Doğduktan sonra bahçe duvarından atılan bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Doğduktan sonra bahçe duvarından atılan bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

Uşak'ta doğum yaptıktan sonra yaklaşık 2 metreden bebeğini atarak kaçmaya çalışan anne, ekiplerce yakalandı.

Uşak'ta doğum yaptıktan sonra yaklaşık 2 metreden bebeğini atarak kaçmaya çalışan anne, ekiplerce yakalandı. Bebeğin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika çalışanı, bahçe duvarının arkasında yeni doğmuş bebek buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen beke sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, fabrikada çalışan S.Y.'nin (23) doğum yaptığını ve elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi. Ekiplerce yakalanan S.Y., hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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