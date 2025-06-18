Doğanbey Mahallesi'nde Yangınlara Karşı Bilgilendirici Broşür Dağıtıldı

Doğanbey Mahallesi'nde Yangınlara Karşı Bilgilendirici Broşür Dağıtıldı
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Aydın'ın Söke ilçesindeki Doğanbey Mahallesi'nde jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı bilinçlendirme amacıyla broşür dağıtarak, yangın olaylarının tekrarının önlenmesi için dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Doğanbey Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından orman yangınlarına karşı bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı UNESCO tarafından korunan gelecek nesillere aktarılacak kültür tarih miraslarından Doğanbey Eski Rum Mahallesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere (tercümanları aracılığıyla) geçtiğimiz yıllarda meydana gelen yangın olaylarının tekrarının yaşanmaması amacıyla Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar broşürü dağıttı. Kültür tabiat varlıklılarının korunması ve doğa sevgisi farkındalığını oluşturmak maksatlı vatandaşlara ve turistlere bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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