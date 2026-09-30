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DKMP denetiminde yasa dışı avcılıkta 12 bıldırcın ses cihazı Tokat'ta ele geçirildi

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DKMP denetiminde yasa dışı avcılıkta 12 bıldırcın ses cihazı Tokat'ta ele geçirildi
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Tokat'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin denetimlerinde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 12 bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi. Ekiplerin yaban hayatının korunması ve avcılığın mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Tokat'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin denetimlerinde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 12 bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

DKMP Av Koruma ve Kontrol ekipleri, yaban hayatının korunması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Kontroller sırasında yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 12 bıldırcın sesi çıkaran cihaza el konuldu.

Yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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