Diyarbakır Yenişehir'de iş yerindeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bacasından yoğun duman yükseldiği ihbarıyla itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü ve çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin baca kısmından yoğun duman yükseldiği yönünde gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucunda, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı