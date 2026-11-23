Diyarbakır Yenişehir'de esnaf, silahlı kavgada bacağından vurularak yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir esnaf, Mahmut Azizoğlu Caddesi'nde çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bacağından vurularak yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir esnaf, çıkan kavgada silahla ayağından vurulması sonucu yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Esnaf ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda esnaf bacağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı