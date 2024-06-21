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Diyarbakır ve Mardin'de yangın faciası: 5 kişi can verdi, 10'u ağır 44 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı etkisi altına aldı. Saatler sonra güçlükle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçrayınca faciaya yol açtı. Alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

RÜZGAR NEDENİYLE ALEVLERİN ŞİDDETİ ARTTI

Gece saatlerinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır ve Mardin'de yangın faciası: 5 kişi can verdi, 10'u ağır 44 kişi yaralandı

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yaralanan çok sayıda kişi, Çınar Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır ve Mardin'de yangın faciası: 5 kişi can verdi, 10'u ağır 44 kişi yaralandı

YETKİLİLER BÖLGEYE AKIN ETTİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Diyarbakır ve Mardin'de yangın faciası: 5 kişi can verdi, 10'u ağır 44 kişi yaralandı

ACI OLAYDA 5 KİŞİ ÖLDÜ, 10'U AĞIR 44 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır ve Mardin'de yangın faciası: 5 kişi can verdi, 10'u ağır 44 kişi yaralandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA SON DURUMU PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Diyarbakır ili Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır'da 3 vatandaşımız, Mardin'de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Diyarbakır'da 11 vatandaşımız, Mardin'de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte yangından kareler;

Diyarbakır ve Mardin'de yangın faciası: 5 kişi can verdi, 10'u ağır 44 kişi yaralandı

Diyarbakır ve Mardin'de yangın faciası: 5 kişi can verdi, 10'u ağır 44 kişi yaralandı

Diyarbakır ve Mardin'de yangın faciası: 5 kişi can verdi, 10'u ağır 44 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

Ali :

Ranta açılan araziler...

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Mevlüt Duman:

Ne rantı sahil kasabası sanki dağın başı oralar

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Bartuhan:

Ne rantı lan zaten milletin arazisi oralar sanki bana dağ başına otel yapacaklar

yanıt29
yanıt5
ali tartan:

Sen Afrika’da mı yaşıyorsun

yanıt19
yanıt3
Sabahattin Polat :

yangın çıkan bölgeye gelerek incelemelerde bulunanlar yangını çıkaranlardır

12
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yanıtYanıtla
yanık kremi:

hiçbir şey olmaz yaauuv deyip kontrolsüz ve bilinçsiz şekilde yakılan anız sonuçları hiç değişmiyor.. ölen 5 kişi ve durumu ağır olan 10 kişi var.. ölen hayvanlar, yok olan ağaçlar da cabası.. değdi mi???

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