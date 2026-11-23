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Diyarbakır ile Silvan ilçesi arasındaki yolun, Dicle Nehri köprüsü çıkışında yapılan yol çalışmaları kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Seyrantepe köprülü kavşaktan Dicle Üniversitesi yolu kavşağına kadar oluşan kuyrukta, sürücüler dakikalar boyunca beklemek zorunda kaldı. Duruma tepki gösteren araç sürücüleri, yol çalışmalarının trafiğin daha seyrek olduğu akşam saatlerinde yapılmasını istedi. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluklar çektiklerini belirterek mevcut güzergahın yetersiz olduğunu, ulaşımda yeni alternatif yolların oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı