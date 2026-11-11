Diyarbakır Silvan'da taş yüklü kamyon freni boşalınca devrildi, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır Silvan'da taş yüklü kamyon freni boşalınca devrildi, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yeni hastane kavşağında freni boşalan taş yüklü kamyon devrildi, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da freni boşalan taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay Silvan ilçesi yeni hastane kavşağında meydana geldi. Freni boşalan seyir halindeki taş yüklü kamyon devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı