Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Silvan'da taş yüklü kamyon freni boşalınca devrildi, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Silvan'da taş yüklü kamyon freni boşalınca devrildi, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Silvan'da taş yüklü kamyon freni boşalınca devrildi, 1 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yeni hastane kavşağında freni boşalan taş yüklü kamyon devrildi, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da freni boşalan taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay Silvan ilçesi yeni hastane kavşağında meydana geldi. Freni boşalan seyir halindeki taş yüklü kamyon devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Bir insan kendine bunu niye yapar? Yerlere yattılar, inekler üzerlerinden geçti

Bir insan kendine bunu niye yapar?

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı

Gencecik yaşında gelen acı son! Hem de babasının kullandığı kamyonda
CHP'li Öztürkmen'den fon krizi iddiası: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı

Bomba iddia! AK Parti çalışanlarının maaşları da fonda kalmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

Esra Erol çileden çıktı: Elalemin karısını kaçırırken...
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı12

Skandal görüntü güvenlik kamerasına takıldı
Antalya'daki COP31'de sanatçı ve sporcular liderlere somut adım çağrısı yaptı

Dünyanın gözü Antalya'dayken ünlü isimler ses yükseltti: Acil...
Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak

Güllü davasında şok gelişme! Tanıktı, sanık oldu