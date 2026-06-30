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Diyarbakır'daki orman yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan orman yangını, 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar meşe alanı zarar gördü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi kırsal Gürpınar Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adeta zamanla yarışan Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü personeli, son derece zorlu arazi şartlarına ve yoğun dumana rağmen alevlerin merkezine ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. 20 orman personeli, 4 arazöz ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangının yayılması önlendi. Yangın 4 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre meşe ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 15 hektarlık alan zarar gördü. Alevleri kontrol altına alan orman işçileri, bölgede yeni bir parlamanın önüne geçmek için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince başlatılan tahkikat da devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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