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Diyarbakır-Mardin Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır-Mardin Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Diyarbakır-Mardin yolu üzeri Kırmasırt Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi.

Diyarbakır- Mardin yolu üzeri Kırmasırt Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Mardin yolu üzeri Kırmasırt Mahallesinde meydana geldi. 34 MNT 827 plakalı otomobil ile ile Skoda Karoq marka 07 BTY 150 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 6 kişiden 4'ü yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Trafik tek yönlü ilerlerken otomobillerin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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