Diyarbakır Lice'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde seyir halindeki bir araç aniden alev aldı. Sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde seyir halindeki bir araç alev topuna döndü.
Olay, Diyarbakır-Lice kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücünün ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araçtaki yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa