Diyarbakır Lice'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde üç farklı noktada çıkan örtü ve orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Duru, Örtülü ve Çağdaş mahallelerinde örtü ve orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu yangınları kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin üç üç noktada soğutma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR