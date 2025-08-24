Diyarbakır Lice'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır Lice'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Duru, Örtülü ve Çağdaş mahallelerinde çıkan örtü ve orman yangınları, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde üç farklı noktada çıkan örtü ve orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Duru, Örtülü ve Çağdaş mahallelerinde örtü ve orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu yangınları kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin üç üç noktada soğutma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
