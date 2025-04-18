İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Marketlerde yemek kartlarına harcama limiti iddiasına peş peşe yanıt

Marketlerde yemek kartlarına harcama limiti iddiasına peş peşe yanıt
'Sigaram yok' deyince 2 magandanın saldırısına uğradı

Magandaların isteğini reddeden genç kız ulu orta saldırıya uğradı

Diyarbakır Lice'de 20 Ton Esrar İmha Edildi

Diyarbakır Lice'de 20 Ton Esrar İmha Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 20 ton 766 kilo esrar, jandarma kontrolünde imha edildi. Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, uyuşturucu ile topyekun bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2023 ve 2024 yıllarında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 10 milyar liradan fazla olan 20 ton 766 kilo esrar maddesi, jandarma kontrolünde imha edildi. Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, "Bu topyekun bir mücadele gerektiriyor" dedi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2023 ve 2024 yıllarında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 20 ton 766 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan tonlarca uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi. Burada açıklamada bulunan Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ve bu maddenin etkisini kırmak niyetinde olduklarını söyledi. Kaymakam Yenigün, "Tabii baştaki amacımız, gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucu illetinden kurtarmak, aynı zamanda bu kara para finansmanını kurutmaktır, engellemektir. Kararlı mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekim alanları, ilçemizde mücadele kapsamında istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Tabii bu topyekun bir mücadele, sadece güvenlik boyutu ile bakmıyoruz. Eğitim, sosyo-kültürel, ekonomik ayağı olarak topyekun bir mücadele, seferberlik gerektiriyor. Bunun için de vatandaşlarımızdan, her kesimden bizlere destek olunmasını bekliyoruz. Bu bizim mücadelemizde asli bir unsurdur. Destek ve işbirliği içerisinde bulunmaları çok önemlidir. Valimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede başta kahraman jandarma personelimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.