Haberler

Diyarbakır Kayapınar'da tırın kupa bölümü alev alarak kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Kayapınar'da tırın kupa bölümü alev alarak kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi civarında seyir halindeki tırın kupa bölümü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücünün sağ şeride çekip itfaiyeye haber vermesiyle kontrol altına alınan yangın, araçta maddi hasara yol açtı; çıkış nedeni inceleniyor.

Diyarbakır'da seyir halindeki tırın kupası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki tırın kupa bölümü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracı sağ şeride çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı baskın! İnsanların üç kuruşuna göz diktiler

İnsanların üç kuruşuna göz diktiler, tek tek yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı

ABD ordusu, 23 yıl önce işgal ettiği ülkeden tamamen çekildi

Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi

Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış

30 yıllık sır çözüldü! Eşini katledip bugüne kadar mağarada saklanmış
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler

"Hep beraber istifa edecekler"
Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

Tuğyan ile Sultan ilk kez hakim karşısına çıkacak
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız