Haberler

Diyarbakır Kayapınar'da kuyumcu dükkanı kurşunlandı, 100 bin dolar haraç istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Kayapınar'da kuyumcu dükkanı kurşunlandı, 100 bin dolar haraç istendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahibi durumu sabah dükkanı açarken fark etti; geçtiğimiz günlerde 100 bin dolar haraç istendiği öğrenildi.

Diyarbakır'da gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibinden geçtiğimiz günlerde 100 bin dolar haraç istendiği öğrenildi.

Olay Kayapınar ilçesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Gece saatlerinde dükkanın önüne gelen kişi ya da kişiler, kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahibi sabah dükkanını açmaya çalışırken durumun farkında vardı. Haber verilmesi üzerine olaya yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan iş yeri sahibinden geçtiğimiz günlerde 100 bin dolar haraç istendiği öğrenildi.

Kurşunlama olayı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu

Ölümcül iğne yapıldı ama ölmedi! Gözlerini açınca ilk bunu sordu
Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte

Gizli kamera skandalında yeni perde! Kocasının da başı büyük belada
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi

Mehmetçik, Suudi Arabistan'a gidecek mi? MSB'den kritik açıklama
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı