Haberler

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangını

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangını
Güncelleme:
Silvan ilçesi Yolarası Mahallesi'nde biçilmiş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin uzun çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangının nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde onlarca dönümlük alanda anızlar alev aldı.

Silvan ilçesi Yolarası Mahallesi'ndeki biçilmiş arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anızların alev alması ile yangın büyük bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
