Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangını

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde onlarca dönümlük alanda anızlar alev aldı.

Silvan ilçesi Yolarası Mahallesi'ndeki biçilmiş arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anızların alev alması ile yangın büyük bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR