Diyarbakır'ın Hani İlçesinde 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
AFAD, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, 13.15 kilometre derinlikte gerçekleşti ve olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamada, saat 14.49'da merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 13.15 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
