Diyarbakır'ın Hani İlçesinde 4.0 Büyüklüğünde Deprem
Afad'dan yapılan açıklamada, saat 14.49'da merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 13.15 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa