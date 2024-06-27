Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Elazığ yolu, Makam Dağı mevkisinde ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Rüzgarın ters esmesiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR