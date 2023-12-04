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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde muhtar ahırda ölü bulundu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Şeyhandede muhtarı Yılmaz Koca, ahırda ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Şeyhandede muhtarı Yılmaz Koca ahırda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde ahıra giden aile bireyleri Muhtar Koca'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından kafasından kurşun alarak hayatını kaybeden 48 yaşındaki Muhtar Yılmaz Koca'nın cansız bedeni Çermik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Koca'nın cansız bedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yılmaz Koca Diyarbakır Jandarma Olaylar Güvenlik 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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