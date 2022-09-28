Diyarbakır haber | Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Murat D. yönetimindeki 01 AES 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil, bulunduğu yerden aşağı yuvarlanarak karşı şeride geçti. Otomobilde bulunan Murat D. (39), Aysel Y. (39), Mazlum D. (5) ve Enes D. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bismil İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler

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