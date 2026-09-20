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Diyarbakır Ergani'de otomobil traktörle çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır Ergani'de otomobil traktörle çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sabah saatlerinde Ergani-Diyarbakır yolu Karpuzlu mevkiinde otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ergani-Diyarbakır yolu Karpuzlu mevkiinde meydana geldi. 21 AHR 845 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen traktör ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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