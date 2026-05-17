Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aşağıkuyulu Mahallesi'nde 21 T 0224 ve 21 AP 648 plakalı otomobiller, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada Remziye A., Mehmet A., Serkan G., Ahmet G., Nimet K. ve Sanem G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

