Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının giriş yoluna el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtilirken, güvenlik birimleri failleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hizmet binası girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğümüz ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı paylayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

