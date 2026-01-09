Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıyan kadın Sakarya'da yakalandı
Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen ve Güney Afrika uyruklu olduğu tespit edilen Y.V. (40) isimli kadın, Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde durdurularak yapılan kontroller neticesi gözaltına alındı. Hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme suçundan' 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa