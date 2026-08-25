Mevsimlik işçiler arasında kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesine Diyarbakır'dan gelen mevsimlik tarım işçileri arasında ailevi sebeplerden dolayı çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kocaali ilçesi Açmabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fındık işçiliği yapmak gayesiyle Diyarbakır'dan Sakarya'ya gelen mevsimlik tarım işçileri; A.D., Ü.D., S.D., D.D., H.Y. ve M.Y. arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda A.D. (31), M.Y.'yi (30) bıçakla sağ baldırından yaraladı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı