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Mevsimlik işçiler arasında kavga: 1 yaralı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Diyarbakırlı mevsimlik tarım işçileri arasında ailevi nedenlerle çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesine Diyarbakır'dan gelen mevsimlik tarım işçileri arasında ailevi sebeplerden dolayı çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kocaali ilçesi Açmabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fındık işçiliği yapmak gayesiyle Diyarbakır'dan Sakarya'ya gelen mevsimlik tarım işçileri; A.D., Ü.D., S.D., D.D., H.Y. ve M.Y. arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda A.D. (31), M.Y.'yi (30) bıçakla sağ baldırından yaraladı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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