Diyarbakır'daki Yangınlar Kontrol altına Alındı

Diyarbakır'daki Yangınlar Kontrol altına Alındı
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Diyarbakır'ın Ergani ve Lice ilçelerinde çıkan yangınlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Ergani ve Lice ilçelerinde meydana gelen yangınlar söndürüldü.

Ergani ilçesinin Devekuşu Mahallesi ile Lice ilçesinin Türeli ve Esenler mahalleleri arasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve araçları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınlar, ekiplerin gece boyu süren müdahalesiyle sabaha doğru kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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