Diyarbakır'daki Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde Yangın

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
