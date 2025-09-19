Diyarbakır'daki Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde Yangın

Diyarbakır'da tarihi Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR