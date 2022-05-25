Aileleri tedirgin eden 'çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız çıktı - Haberler

Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında kimliği belirsiz bir kişinin hedef gösterilerek Diyarbakır'da çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Söz konusu paylaşımlarla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kentte çocuk kaçırılması olayının olmadığı, iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu öğrenildi.

İşte sosyal medyayı karıştıran o kare;

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa