Diyarbakır'daki cinayetin şüphelileri saklandıkları metruk yapıda yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 5 şüpheliden 3'ü metruk yapıda saklanırken yakalandı.

Mevlana Halit Mahallesi'nde Mazlum Şiyar Balsak, bugün, aralarında dün kavga ettiği bazı kişilerin de bulunduğu grubun silahlı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi. Dicle ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kırsal bölgede metruk bir yapıda saklanan şüpheliler Serhat B, Rojat B. ve Abdulkadir B. yakalandı.

Saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı