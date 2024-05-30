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Diyarbakır'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden yük treni, Salar köyü mevkisinde hemzemin geçitte 26 TR 173 plakalı otomobile çarptı. Kazada, A.G. ve N.G., hafif yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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