Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Pikap Çarptı

Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Pikap Çarptı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadına, yolun karşısına geçmek isterken pikap çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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