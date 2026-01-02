Haberler

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren dayanışma

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, yolda kalan bir ticari taksiye başka bir taksi sürücüsü tarafından yapılan ilginç yardım anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'da yolda kalan ticari taksiye, başka bir taksinin kaputuna çıkan vatandaş tarafından yardım edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Yolda kalan bir ticari taksiye başka bir taksinin kaputuna çıkan vatandaş yardım etti. Seyir halinde ayakları ile öndeki aracın ilerlemesine destek olurken, yolda kalan aracın bagajında da bir vatandaş öndeki araçtan destek aldı.

Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

