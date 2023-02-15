Diyarbakır ve Adıyaman'da yıkılan iki binanın 7 sorumlusu daha gözaltına alındı

Depremde yıkılan binalara yönelik Cumhuriyet Savcılıklarının soruşturmaları derinleşti. Çöken binaları yapan müteahhitlere yönelik gerek yurt dışında, gerek ise yurt içinde operasyonlar düzenlendi. Kaçmak üzere olan ya da bulundukları illerde saklanan kişiler tek tek tespit edildi.

KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma çerçevesinde depremde yıkılan binalardan Diyar Galeria İş Merkezi mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız'ı Kadıköy'de dün gece ayrı ayrı adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

ADIYAMAN'DAKİ ÇÖKEN OTELİN DE 4 SORUMLUSU YAKALANDI

Adıyaman'daki İsias Otel'in de deprem nedeniyle yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı. KKTC kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 39 kişilik kafilenin de kaldığı otel ,depremde çökmüş ve toplamda 35 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Adıyaman Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır."