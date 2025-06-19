Diyarbakır'da Yaylada Örtü Yangını Çıktı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Mirgan Yaylası'nda çıkan örtü yangınına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangın, geniş bir alana yayılmış durumda ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır'da yaylada örtü yangını
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Mirgan Yaylası'nda çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Mirgan Yaylası'nda henüz belirlenemeyen örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, geniş alana yayılırken söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN DEMİR - 3.Sayfa