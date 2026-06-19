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Diyarbakır'da yayalara yol vermeyen araçlara denetim

Diyarbakır'da yayalara yol vermeyen araçlara denetim
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Diyarbakır'da trafik polisleri, yayalara yol vermeyen araçlara yönelik KGYS, drone ve ekiplerle denetim yapıyor. Güvenli trafik için çalışmalar sürecek.

Diyarbakır'da trafik polisleri yayalara yol vermeyen araçlara denetim gerçekleşirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz kara yollarında yayalarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce, şehrin farklı noktalarında KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi), İnsansız Hava Araçları ve trafik ekiplerimiz aracılığıyla 'yayalara yol vermeyen araçlara yönelik' denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz güvenli bir trafik akışının sağlanması adına kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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