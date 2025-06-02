Diyarbakır'da Yaya, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Yaya, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Bismil ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Sait Zafer Kızılkaya'ya otomobil çarptı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bismil-Batman kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Zafer Kızılkaya'ya (49) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kızılkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızılkaya'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü, gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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