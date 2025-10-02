Diyarbakır'da Yaya Minibüsün Çarpması Sonucu Yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeyen çalışan yaya, şehir içi minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR