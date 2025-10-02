Diyarbakır'da Yaya Minibüsün Çarpması Sonucu Yaralandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, şehir içi minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeyen çalışan yaya, şehir içi minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa