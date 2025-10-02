Haberler

Diyarbakır'da Yaya Minibüsün Çarpması Sonucu Yaralandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, şehir içi minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeyen çalışan yaya, şehir içi minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
