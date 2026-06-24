Diyarbakır'da aracın çarptığı yaya yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişi, aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişi, araç çarpması sonucu yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen vatandaş, aracın çarpması sonucu savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı