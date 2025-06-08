Diyarbakır'da Yangınla İlgili 2 Tutuklama
Diyarbakır'da bir yangında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetti yangına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden müteahhit M.A. ve yapı denetim sorumlusu B.C. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep Çavdar (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı. - DİYARBAKIR