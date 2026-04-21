Diyarbakır'da filmleri aratmayan kurtarma operasyonu: Yangının ortasında kalan vatandaş kurtarıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir hediyelik eşya dükkanında çıkan yangında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kask kamerasına yansıyan kurtarma çalışması dikkat çekti.

Olay merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitenin altındaki hediyelik eşya üretim dükkanında meydana geldi. Dükkanda yangın çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan iş yerini kontrol ettikten sonra etraftaki vatandaşlara içeride birinin olup olmadığını sordu. İçeride birinin olduğunu öğrenen ekipler, kapalı kepengi açmak için çalışma başlattı. Ekipler, yoğun çalışmanın ardından kapalı kepengi açıp içeri girmeyi başardı. Ekipler, içeride dumandan etkilenerek baygınlık geçiren vatandaşı tespit edip dışarı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Gözaltındaki eski vali hakkında mahkeme kararını verdi
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi

İlk 11'de büyük sürpriz!
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip

Saldırıların ardından, düğmeye basıldı! 100'den fazla tutuklama var
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi

İlk 11'de büyük sürpriz!
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim