Diyarbakır'da Yangında Hayatını Kaybeden Anne ve 3 Çocuğu Defnedildi

Diyarbakır'da Yangında Hayatını Kaybeden Anne ve 3 Çocuğu Defnedildi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gerçekleşen yangında hayatını kaybeden anne Bircan Çavdar ve çocukları Yunus Emre, Elif ve Zeynep, cenaze töreninin ardından defnedildi. Yaralıların tedavisi devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu defnedildi.

Yangında hayatını kaybeden anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in (4) cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazeler, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığına getirildi. Anne ve çocukları, cenaze namazının kılınmasıyla defnedildi. Yaralı 13 kişinin tedavileri ise, sevk edildikleri hastanelerde devam ediyor.

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi. Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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