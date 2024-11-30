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Diyarbakır'da Yangın: İki Kişi Mahsur Kaldı, Kurtarıldı

Diyarbakır'da Yangın: İki Kişi Mahsur Kaldı, Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir dairede çıkan yangın sonrası mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bir binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mahsur kalan 2 vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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