Diyarbakır'da Yangın: 3 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda 3 itfaiye eri dumandan etkilendi, tahliye edilen bina sakinleri güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu söndürüldü. Olayda 3 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Aram Tigran Bulvarındaki 8 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye erlerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahalede sırasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin, sağlık ekipleri tarafından oksijen verilerek ayakta tedavileri yapıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

