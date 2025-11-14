Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Çökme: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Kasım'da yaşanan olaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 10 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli Kulp Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Şüphelilerden inşaat mühendisi K.K, taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L. ile şantiye şefi İ.B. tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

