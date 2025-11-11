Haberler

Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Çökme: 3 Kişi Gözaltında

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki viyadük inşaatında yaşanan çökme sonucu 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayda hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı dileyen Tunç, adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen olayla alakalı 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar diliyorum. Yaşanan üzücü olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayın nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak aralarında inşaat mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

