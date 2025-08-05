Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 44 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da polis ekiplerinin nisan ayında uyuşturucuyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında 44 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce nisan ayında kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 404 şüpheli yakalandı. Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 44 şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 92 kilo 845 gram skunk maddesi, 12 kilo 548 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 710 gram metamfetamin maddesi, 2 kilo 41 gram eroin maddesi, 251 adet sentetik ecza maddesi, 74 gram kokain maddesi, 212 adet ecstasy maddesi, 9 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet captagon maddesi ve 27 bin 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - DİYARBAKIR