Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 23 olay meydana gelirken 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 38 kilo esrar maddesi, 114 adet uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa