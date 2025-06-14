Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 319 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaklaşık 160 milyar 650 milyon TL olan 319 tonluk uyuşturucu maddenin topluma sunulmasının önüne geçildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde yürütülen en kapsamlı operasyonlardan biri olan "Narkotik-5 Operasyonu", Lice ilçesi kırsalında 11-13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 12 milyon 389 bin 174 kök kenevir/skunk bitkisi imha edilirken, 127,2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı kapsamında Asayiş, Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen operasyon; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın emir komutasında, Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarının personel desteğiyle hayata geçirildi. Lice ilçesinin kuzey hattında yer alan 19 mahalle ve 21 mezrada toplam 143 tim ve bin 780 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, VTOL ve İHA sistemleri ile desteklenen keşif faaliyetleri sonucunda tespit edilen 479 tarlada uygulandı.

Saha çalışmalarının ardından piyasa değeri yaklaşık 160 milyar 650 milyon TL olan 319 tonluk uyuşturucu maddenin topluma sunulmasının önüne geçildi. Bu büyük miktar, yalnızca kamu sağlığı açısından değil, ülke ekonomisi ve güvenliği bakımından da stratejik öneme sahip.

22 şüpheli tutuklandı

Operasyon sonucunda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tamamı hakkında adli işlem başlatılan şahısların 22'si de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikat titizlikle yürütülüyor. - DİYARBAKIR