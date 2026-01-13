Diyarbakır'da 28 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kilo esrar ele geçirildi. 12 olayda 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. 12 olay meydana gelirken, 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 28 kilo esrar ele geçirildi. - DİYARBAKIR
