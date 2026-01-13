Haberler

Diyarbakır'da 28 kilo esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kilo esrar ele geçirildi. 12 olayda 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 28 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. 12 olay meydana gelirken, 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 28 kilo esrar ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Haberler.com
