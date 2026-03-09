Haberler

Tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı

Diyarbakır Adliyesi önünde, tutuklama kararı ile yargılanan Emrah T. polisten kaçmaya çalışırken vurularak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şahıs, adliye çıkışı kaçmaya çalışırken polisin ayağından vurması ile yakalandı.

Olay, Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah T. (32), hakkında yürütülen soruşturma nedeni ile Diyarbakır Adliyesine getirildi. Mahkemeye çıkarılan Emrah T. için tutuklama kararı verildi. Adliyeden çıkarken zanlı, polisten kaçmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan Emrah T., polisin ayağına ateş edip yaralaması ile yakalandı. Şahıs tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
